YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ UYUŞTURUCUYU MARCO BULDU

ADANA Merkez Otogarı'nda perona yaklaşan bir yolcu otobüsünde narkotik köpek 'Marco' ile yapılan aramada, valiz içerisinde 11 kilo 60 gram uyuşturucu skunk ele geçirildi, H.B. (38) ile M.A.K. (31) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Adana Merkez Otogarı'nda önlem alan polis, şüpheli yolcu otobüsünün perona girmesiyle narkotik köpek 'Marco' ile arama yaptı. Marco'nun, otobüsün bagajındaki valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 11 paket halinde 11 kilo 60 gram uyuşturucu skunk ele geçirildi. Valizle ilgili yolculardan H.B ile M.A.K gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.