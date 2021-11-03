Yolcu otobüsündeki peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu otobüsündeki peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Yolcu otobüsündeki peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı

MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 5 kilo 890 gram esrar ele geçirildi.

MALATYA (DHA) - MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 5 kilo 890 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya- Elazığ kara yolunda kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, 1 yolcunun getirdiği 3 peynir bidonu içerisinde 5 kilo 890 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.


Yolcu otobüsündeki peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı

Yolcu otobüsündeki peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı

Yolcu otobüsündeki peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı

Yolcu otobüsündeki peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı

Yolcu otobüsündeki peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
Evine gelen arkadaşını, 'Eşime sarkıntılık yaptı' deyip döverek öldürdü

Evine gelen arkadaşını, "Eşime sarkıntılık yaptı" deyip döverek öldürdü

 Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi

Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi

 Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum

Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title