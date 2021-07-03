Yolcu otobüsünde 16 kilo metamfetamin ele geçirildi
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 16 kilo metamfetamin ele geçirildi.
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 16 kilo metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, bir yolcunun çantasında 16 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı