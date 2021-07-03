Yolcu otobüsünde 16 kilo metamfetamin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolcu otobüsünde 16 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 16 kilo metamfetamin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 16 kilo metamfetamin ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 16 kilo metamfetamin ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, bir yolcunun çantasında 16 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.

FOTOĞRFLI


Yolcu otobüsünde 16 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Lütfü Türkkan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Çağla Altunkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cedi Osman Diego Costa Emre Kocadağ Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolcu otobüsünde 16 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:44:32. #1.16#

title