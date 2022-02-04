Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı feci kazada 15 kişi yaralandı

Saat 05.15'te Afyonkarahisar-Ankara karayolu Susuz Kavşağı'nda İbrahim Kutay idaresindeki kamyon, yolun sağ tarafında duran İbrahim Akça yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

YOLCU OTOBÜSÜ DE KAZAYA KARIŞTI

Bayram Karabulut'un kullandığı yolcu otobüsü de kaza yapan tır ile kamyona çarptı. Kazada sürücülerden İbrahim Kutay ile otobüste bulunan 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa