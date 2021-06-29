Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde E91 Otoyolu Dörtyol Gişeleri Ocaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir turizm firmasına ait sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 UNJ 65 plakalı yolcu otobüsü, Suriye uyruklu M.A. yönetimindeki 33 AGB 984 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu