Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı

Hatay'da yolcu otobüsü ile öğrenci servisi çarpışması sonucu 16 öğrenci yaralandıEdinilen bilgiye göre, Antakya Çevre yolu Ekinci kavşağında meydana gelen kazada, şehirlerarası otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı.

HATAY (İHA) - Hatay'da yolcu otobüsü ile öğrenci servisi çarpışması sonucu 16 öğrenci yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Antakya Çevre yolu Ekinci kavşağında meydana gelen kazada, şehirlerarası otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın şiddetiyle öğrenci servisi devrildi. Kazada 16 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

(Recep Dağdelen - Adem Karagöz/İHA)

Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı

Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı

Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Antakya, Ekinci, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title