YOLCU dans tiyatrosu gala gösterimi, Şubat 2020'de ZORLU PSM'de!

08.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:01

Yaşatan ve yeşerten, gülümseyen ve gülümseten, kökü içimizden sonsuza uzanan, dünyayı kurtaracak biricik varlık "sevgi" iken, günümüzde dünyanın aydınlık yüzünü, sevgisizliğin yol açtığı yıkımla göremez hale gelmişken, Yönetmen-Koreograf Levon Taberyan, YOLCU dans tiyatrosu projesiyle, bizlere ışık tutmayı hedefliyor. Hem içimizdeki karanlığı, hem de gözümüzdeki perdeyi aralayabilmemiz, kaldırabilmemiz, sevgi ağacına yaslanıp o evrensel gücü; sevgiyi bütün iliklerimizde hissedebilmemiz, hayata sunabilmemiz için.

"Hayat bir yolculuk ve hepimiz birer yolcuyuz. Yolculuk zor, yol uzun, insanoğlu yaşam kaynağını sevmeyi unuttu. Yaşamda bir anlam bulmamız gerekiyorsa, dünyayı ve yaşayan her varlığı kurtarmak istiyorsak, sevgi tek kaynak. Gönülleri dans tutkusuyla dolu, 24 dansçı arkadaşım ile yaklaşık birbuçuk yıldır bu proje üzerine çalışıyoruz. Bu proje ile kaybolan değerlerimize dikkat çekmek istedik. Hayat yolculuğumuzu severek deneyimleyeceğimiz mutlu bir dünya hayalimizi, izleyicilerimiz ile buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. Ve bilmeliyiz ki, yaşamımızdaki mutluluk, düşüncelerimizin kalitesine bağlı, ruhumuz düşüncelerimize göre renk alıyor. Sevmeyi başarabildiğimizde ışık olacak yolumuz, aydınlanacak dünyamız. Şu an yaptıklarımız sonsuzluğu yaratıyor ve eğer ışığı iletmezsek, kendi gölgemizi, kendi karanlığımızı yaratacağız."

1946 Yılında kurulan Pangaltı Lisesinden Yetişenler Derneği (PLYD), 74 yıllık yolculuğunda eğitim, sanat, edebiyat alanlarında derin izler bıraktı. Salt mezunlar derneği olmanın ötesinde, bir kültürün temsilcisi olan PLYD, bayrağı sürekli genç nesillere teslim ederek bir geleneğin devamını hedefliyor.

PLYD, Levon Taberyan işbirliği ile hayat bulan "YOLCU" projesini izleyicisi ile buluşturacak olmanın heyecanı ve gururu içinde.

Kaynak: Bültenler