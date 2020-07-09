Yolcu alma tartışmasında minibüs şoförü darbedildi
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Yolcu alma tartışmasında minibüs şoförü darbedildi

Yolcu alma tartışmasında minibüs şoförü darbedildi (2)HER GÜN ÖNÜMÜZÜ KESİYORLARMersin'de yolcu alma meselesi yüzünden 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında çıkan tartışmada darbedilen şoför Metin Şahin, tanımadıkları şoförler yüzünden sık sık tartaklandıklarını iddia etti.

09.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:55

Yolcu alma tartışmasında minibüs şoförü darbedildi (2)

HER GÜN ÖNÜMÜZÜ KESİYORLAR

Mersin'de yolcu alma meselesi yüzünden 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında çıkan tartışmada darbedilen şoför Metin Şahin, tanımadıkları şoförler yüzünden sık sık tartaklandıklarını iddia etti. 17 yıldır Silifke-Koop'ta şoförlük yaptığını dile getiren Şahin, Her zaman indir bindir yapıyoruz. Tanımadığımız Mes-koop ve Kızkalesi koop şoförleri Erdemli'ye girdiğimizde önümüzü kesiyorlar ve bizi darp ediyorlar. Dün önümüzü kestiler. Dövdüler. Ben sağa kırsaydım ölümlü kaza olabilirdi. Arabada can taşıyorum. Her gün önümüzü kesip darp ediyorlar dedi.

Yolcu alma tartışmasında minibüs şoförü darbedildi

Kaynak: DHA

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