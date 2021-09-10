Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 2'si ağır 6 yaralı
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Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 2'si ağır 6 yaralı

Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 2'si ağır 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batman-Beşiri karayolunda aniden yola çıkan at zincirleme kazaya neden olurken, araçlardan biri şarampole yuvarlandı.

Batman-Beşiri karayolunda aniden yola çıkan at zincirleme kazaya neden olurken, araçlardan biri şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Beşiri ilçesi İkiköprü beldesi girişinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü, önüne aniden çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle duran araca arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Toplamda üç aracın karıştığı kazada bir aracın sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2'si ağır toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve Batman belediyesine ait ekipler olay yerine intikal etti. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Abdulaziz Karataş - Osman Arslan/İHA)

Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 2'si ağır 6 yaralı
Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 2'si ağır 6 yaralı
Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 2'si ağır 6 yaralı
Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 2'si ağır 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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