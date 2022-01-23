Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği yol yardım aracı, evin bahçesine uçtu

Sabah 09.30 sıralarında Baltalimanı Mahallesi Koru Üstü Sokak'ta edinilen bilgiye göre yol yardım aracı sürücüsü otomobiliyle yokuş aşağı inerken kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Araç bir süre kaydıktan sonra yolun sağında bulunan bir eve ait bahçeye yuvarlandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşen yol yardım aracı ters döndü. Durumu gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

BURNU BİLE KANAMADI

Aracın içindeki sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Yol yardım aracı sürücüsünün kazadan burnu bile kanamadan kurtulduğu öğrenildi.

"CAMDAN ÇIKARDIK"

Mahalle sakini Mustafa Küçük, "Sabah saat 9.30-10.00 arasıydı. Vatandaş yukarıdan aşağı geldi ve aracı durduramadı. Kar vardı. Kardan dolayı uçtu. Biz müdahale ettik, onu camdan çıkardık. Zorla çıkardık çünkü kapılarda otomatik kilit vardı. İçeride bir kişi vardı. O da şok yaşadı, bir süre kendine gelemedi. Biz onu teselli ettik. Şu an durumu iyi, ambulans da geldi" dedi.