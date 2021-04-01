BURSA Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada
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BURSA Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kameradaBURSA'da, Feyzullah A. ile Onur Y. arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada

BURSA'da, Feyzullah A. ile Onur Y. arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgaya ikilinin arkadaşları Adil M. ve Harun Y. de dahil oldu. Harun Y., palayla Feyzullah A.?yı elinden, arkadaşı Onur A.?yı ise yanlışlıkla başından yaraladı. Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, pazartesi günü merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Plakası bilinmeyen otomobilin sürücüsü Feyzullah A. ile başka bir otomobilin sürücüsü Onur A. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgaya Feyzullah A.?nın arkadaşı Adil M. (18) ve Onur A.?nın arkadaşı Harun Y. (29) de dahil oldu. Harun Y. araçtan aldığı pala ile Feyzullah A. ve Adil M.?ye saldırdı. Harun Y. palayla Feyzullah A.?yı elinden, arkadaşı Onur A.?yı ise yanlışlıkla başından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Feyzullah A. ve Onur A., tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edildi.

Olayın ardından Harun Y., Onur A., Feyzullah A ve Adil M. gözaltına alındı. Onur A., Feyzullah A ve Adil M. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, Harun Y. ise salı günü adliyeye sevk edildi. Harun Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde kavgaya karışan kişilerin araçlardan indiği, tartışıp kavga ettiği ve çevredekilerin kavgayı ayırmak için koştuğu anlar yeralıyor,

BURSA Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada
BURSA Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada
BURSA Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada
BURSA Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada
BURSA Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada
BURSA Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada
BURSA Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada
BURSA Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada
BURSA Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada
BURSA Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı; kavga anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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