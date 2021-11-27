Son Dakika | Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk, yakalandı.

ARTVİN (İHA) - Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk, yakalandı. Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalanan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

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