Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu

Kırıkkale'de yol kenarında yavru kedi, kafası ve ön ayakları kopmuş halde ölü olarak bulundu. Yavru kedi, incelenmek üzere Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Kent merkezi Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde vatandaşlar, yol kenarında kafası ve ön ayakları vücudundan kopmuş halde ölü kedi yavrusu buldu. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin arından, kedinin parçalarını poşete koyup, Hayvan Barınağı'na götürdü.

İNCELENECEK

Bu sırada 3 çocuğun, kafası ve ayakları kopmuş kediye bakmaları da dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından yapılacak inceleme sonucu yavru kedinin kafası ve ayaklarının nasıl koptuğu belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı