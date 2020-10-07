Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu
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Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu

07.10.2020 13:40 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:09

Kırıkkale'de yol kenarında yavru kedi, kafası ve ön ayakları kopmuş halde ölü olarak bulundu. Yavru kedi, incelenmek üzere Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Kent merkezi Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde vatandaşlar, yol kenarında kafası ve ön ayakları vücudundan kopmuş halde ölü kedi yavrusu buldu. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin arından, kedinin parçalarını poşete koyup, Hayvan Barınağı'na götürdü.

İNCELENECEK

Bu sırada 3 çocuğun, kafası ve ayakları kopmuş kediye bakmaları da dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından yapılacak inceleme sonucu yavru kedinin kafası ve ayaklarının nasıl koptuğu belirlenecek.

Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (10)
SAPURİ: Bir kedinin ömrü hayatında yiyebileceği en fazla yemek 500 kg dir onu da çöplerden oradan buradan buluyorlar, sofrandan çalmıyorlar. Hayatını tehdit etmiyorlar, küfür , hakaret etmiyorlar senin kadar hiçbir kaynağı tüketmiyorlar. Ayrıca haşarelerden seni koruyorlar. İnsanoğlu sen bunu yapacak nasıl bir hak görüyorsun kendinde?
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CORÇ: Horoz bu çocukları aramızda. . . . Hangi birine ceza keseceksin. Bitmiyorlar ki?
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HERO: Cana nasıl kıyıyorlar, aklım almıyor. tabi köpekler vs değilse. .
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