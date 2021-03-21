Yol kenarında kafası bedeninden ayrılmış cansız beden bulundu
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Yol kenarında kafası bedeninden ayrılmış cansız beden bulundu

21.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:30
Yol kenarında kafası bedeninden ayrılmış cansız beden bulundu

Antalya'da yol kenarında hareketsiz bir kişinin yattığını görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipler çürümeye yüz tutmuş bir cansız beden buldu. Ekipler kafasının bedenden ayrıldığını tespit ederken, cansız bedenin yanında bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve bir adet kapalı cep telefonu bulundu. Kafa, cansız bedenin 2 metre uzaklığında bulunurken, kafatasında mermi giriş ve çıkış delikleri tespit edildi. Ekipler olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Sağırin Mahallesi'nde dün saat 17.20 sıralarında Taşkesiği mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı ve ölmüş olabileceği ihbarı yapıldı.

KAFASI BEDENİNDEN AYRILMIŞ

Verilen adrese gelen jandarma ekipleri, yola 20 metre uzaklıkta çam ağacının altında bir erkek cesedi buldu. Çürümeye yüz tutmuş cesedin kafasının olmadığı belirlenirken, cesedin yanında bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve bir adet kapalı cep telefonu bulundu.

KAFATASINDA MERMİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ DELİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunan kafatasında ise mermi giriş ve çıkış delikleri tespit edildi. Cesedin yabani hayvanlar tarafından tahrip edilerek tanınmaz hale geldiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
M.AGAOĞLU: İlk önce insanlara temel eğitim yani maneviyat dersleri allah korkusunu ahiret gununu öğretin.
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BÜŞRA: Sıranın kendisinde olduğunu sezen herkes korkudan idamı savunuyor. Bence adaletin ilahisinden kaçamayacaklar. Herşeyin bedeli var, buraya kadar.
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OSMANLI TORUNU: İdam cezası acilen gelmeli. Gerekirse referandum yapılsın. Yetti artık. Hapis cezalarının hiçbir caydırıcılığı yok.
Cevap Yaz 3 20 Yayından Kaldır
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