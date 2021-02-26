Yol kenarında kadın cesedi bulundu
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Yol kenarında kadın cesedi bulundu

26.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:08

Yol kenarında kadın cesedi bulundu Afyonkarahisar'da yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde kadın cesedi bulundu.

Yol kenarında kadın cesedi bulundu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde kadın cesedi bulundu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında henüz kimliği bilinmeyen bir kadın cesedi bulundu. Yol kenarında bulunan kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgun kaldırıldı.

Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP DİKİCİ

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