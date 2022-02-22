Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı - Haberler
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Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı, Yaşar Kaplan - Güncel
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Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı bulunan yavru kurt, tedaviye alındı.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı bulunan yavru kurt, tedaviye alındı.

Şemdinli'den Yüksekova'ya gelen vatandaşlar, Haruna Geçidi'nde yol kenarında yaralı halde buldukları yavru kurdu, yanlarına alarak Yüksekova Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi'ne getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan yavru kurdun, tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne bağlı Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildiği belirtildi.


Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı

Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Güncel

Milli Parklar, Yüksekova, Güncel, Haberler

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