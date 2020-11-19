Yol istediği sürücünün saldırısına uğradı
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Yol istediği sürücünün saldırısına uğradı

19.11.2020 22:21 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:25
Yol istediği sürücünün saldırısına uğradı

KONYA'da iki sürücünün yol verme tartışmasında, O.S., aracını durdurup kendisine küfrettiğini ve aracına zarar verdiğini öne sürdüğü kişiden şikayetçi oldu.

KONYA'da iki sürücünün yol verme tartışmasında, O.S., aracını durdurup kendisine küfrettiğini ve aracına zarar verdiğini öne sürdüğü kişiden şikayetçi oldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. O.S., otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak, önünde ilerleyen 42 P 4242 plakalı aracın sürücüsünden yol istedi. İddiaya göre, öndeki otomobilin sürücüsü de camdan elini uzatıp, çeşitli hareketler yaptı. Zikzak yaparak aracını yol ortasında durduran sürücü, yol isteyen O.S.'nin yanına gelerek önce küfretti, ardından da aracından aldığı levyeye benzer bir cisimle araca zarar verdi. O.S. de 'ileride polis var' diyerek, hızla olay yerinden uzaklaştı. O.S. daha sonra araç kamerasının kaydettiği görüntüleri hafıza kartına yükleyip, polis merkezine giderek, sürücü hakkında şikayette bulundu.  


Yol istediği sürücünün saldırısına uğradı
Yol istediği sürücünün saldırısına uğradı
Yol istediği sürücünün saldırısına uğradı
Yol istediği sürücünün saldırısına uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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