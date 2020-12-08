Yol çöktü, kamyon devrildi: 1 yaralı
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Yol çöktü, kamyon devrildi: 1 yaralı

08.12.2020 20:04 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:08
Yol çöktü, kamyon devrildi: 1 yaralı

Iğdır'da hafriyat taşıyan kamyon, yolun çökmesi sonucu sulama kanalına düştü, kazada sürücüsü yaralandı.

Iğdır'da hafriyat taşıyan kamyon, yolun çökmesi sonucu sulama kanalına düştü, kazada sürücüsü yaralandı.

Olay, Iğdır Merkez Yenimahalle yakınlarında meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Cevdet Keskin (41) idaresindeki hafriyat taşıyan kamyon, karşıdan gelen araca yol vermek isterken kenara yanaşınca yol çöktü. Yol çökmesi sonrası kamyon sulama kanalına devrilirken, sürücü araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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