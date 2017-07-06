Yol Çizgileri Yenileniyor

Ulaşım Müdürlüğü ekiplerince güvenli trafik akışının sağlanması ve sürücülerin daha konforlu sürüş imkânına kavuşması için başlatılan çalışmalar doğrultusunda Kültür Mahallesi, Ataşehir Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ulukent Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Fikret Memişoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Yunus Emre Bulvarı, Cahit Dalokay Bulvarı, Fethi Ahmet Baba Bulvarı ve Sami Çiftçi Bulvarı ile ana arterlerde yol çizgilerini yenileme çalışması gerçekleştirdi.

