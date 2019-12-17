Yol çalışmaları yağmur çamur dinlemiyor

17.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:35

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşımı için dört mevsim çalıştıklarını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarını dört mevsim sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da ilçe merkeziyle Akselendi, Sazoba, Beyoba, Moralılar, Rahmiye ve Hava Meydan Komutanlığı arasında bağlantıyı sağlayan yolda beton yol uygulamasına başladı. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "11 kilometrelik güzergahta beton yol imalatları öncesi zemin güçlendirme, genişletme ve dolgu çalışması yapılıyor. Kısa süre içerisinde mevcut güzergâhta çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler