"Yol Arkadaşım" podcast serisinin yeni konukları Kaan Kural ve 'Paptırcem Sena' oldu

Red Bull, "Yol Arkadaşım" podcast serisine ilgi çekici ve merak uyandıran, yepyeni içeriklerle devam ediyor. Serinin üçüncü ve dördüncü bölümlerinde İsmail Türküsev, spor yorumcusu Kaan Kural'ı ve müzisyen Paptırcem Sena Nur Gül'ü ağırladığını açıkladı.

Red Bull, "Yol Arkadaşım" podcast serisine hız kesmeden devam ediyor. Popüler konukları, gündemi takip eden konu başlıkları, eğlenceli ve merak uyandırıcı pek çok içeriğiyle öne çıkan serinin yeni konukları sevilen spor yorumcusu Kaan Kural ile müzisyen ve sosyal medya fenomeni 'Paptırcem' Sena Nur Gül oldu.

LAS VEGAS MACERALARI, HANCILAR VE LEBRON

İsmail Türküsev'in moderatörlüğünde ve Socrates Dergi partnerliğinde yayınlanan 7 bölümlük serinin üçüncü bölümünde direksiyonu Kaan Kural devraldı. Kaan Kural'ın gelenekselleşen Las Vegas seyahatlerinin detaylarına inilen yolculukta ikili, hancılara ve otoyola indirilen uçaklara rastlayarak maceralı bir şekilde yollarına devam etti. "Yüzüklerin Efendisi" ve "Mad Max" karşılaştırması ile başlayan keyifli sohbetin devamında; hangi NBA oyuncusuyla uzun yola çıkılmalı veya hangi oyuncuya alışveriş arabası bile teslim edilmemeli, Curry mi yoksa LeBron mı gibi eğlenceli sorulara da yanıtlar arandı.

METROBÜSTEN TOKYO'YA ZAMAN BÜKÜLMESİ

Serinin dördüncü bölümünde ise İsmail Türküsev'in yan koltuğuna müzisyen ve sosyal medya fenomeni Paptırcem Sena oturdu. Twitch üzerinden paylaştığı müzikal çalışmalarıyla tanınan Sena Nur Gül'ün Paprika ve diğer projelerinin, "interrail" alışkanlıklarının ve hızlı internetin öneminin konuşuldu. Bir metrobüs yolculuğuyla açılışı yapan ikili, Datça'ya doğru devam ettikleri seyahatlerinin sonlarına doğru dinleyicilere ufak bir Tokyo sürprizi de yaptı.