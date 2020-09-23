Yol Arkadaşım oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım filmi özeti!
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Yol Arkadaşım oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım filmi özeti!

23.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:23
Yol Arkadaşım oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım filmi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yol Arkadaşım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yol Arkadaşım konusu, Yol Arkadaşım özeti ve Yol Arkadaşım oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yol Arkadaşım filminin detayları…Yol Arkadaşım oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi konusu nedir?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yol Arkadaşım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yol Arkadaşım filmini izleyecek olanların merak ettiği Yol Arkadaşım konusu nedir, Yol Arkadaşım oyuncuları kimler ve Yol Arkadaşım özeti gibi konuları inceliyoruz.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor.

Filmin ilk vizyon tarihi 27 Ekim 2017'dir.

Yol Arkadaşım oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım filmi özeti!

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

  • İbrahim Büyükak
  • Oğuzhan Koç
  • Eda Ece
  • Aslı Bekiroğlu
  • Emre Kınay
Yol Arkadaşım oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım filmi özeti!

YOL ARKADAŞIM KAMERA ARKASI

Yönetmen: Bedran Güzel

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018 Cuma

Senaryo: İbrahim Büyükak

Yapımcı Firma: BKM Film

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım

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