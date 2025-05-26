Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yol Arkadaşım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yol Arkadaşım konusu, özeti ve Yol Arkadaşım oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yol Arkadaşım filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yol Arkadaşım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yol Arkadaşım filmini izleyecek olanların merak ettiği Yol Arkadaşım konusu nedir, Yol Arkadaşım oyuncuları kimler ve Yol Arkadaşım özeti gibi konuları inceliyoruz

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Basarisiz bir ilaç mümessili olan Onur'un kurban bayramina üç gün kala üç zor hedefi vardir; Ayvalik'taki kiz arkadasinin ailesiyle tanismak, kovuldugu isini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadasi Seref'e ragmen basarmak.


YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oğuzhan Koç Onur

İbrahim Büyükak Şeref

Emre Kınay Fevzi

Aslı Bekiroğlu Bahar

Eda Ece Aysun

Bahar Şahin Cemre

Muharrem Bayrak Ahmet

Toygan Avanoğlu Çapkın Doktor Kamuran

Rahşan Fırtına Nazan

Yakup Yavru Haşmet

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım, Bedran Güzel'in 2017 yılında yönettiği komedi filmi. Filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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