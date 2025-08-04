Yoksul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yoksul filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinema dünyasında iz bırakan Yoksul filmi, televizyon yayınlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu etkileyici yapımı izlemeye hazırlananlar, filmin neyi anlattığını, kimlerin rol aldığını ve genel özetini öğrenmek istiyor. İşte Yoksul filmiyle ilgili detaylı bilgiler ve merak edilenler...

YOKSUL FİLMİNİN KONUSU

Filmde, İstanbul'daki bir ticarethane hanında çaycılık yapan Yoksul (Kemal Sunal), burada yaşadığı olaylar ve esnaflarla olan ilişkileri mizahi bir dille izleyiciye aktarılır. Yoksul'un yaşamındaki trajikomik gelişmeler, karakterin samimiyetiyle birleşerek izleyenlerde hem hüzün hem tebessüm uyandırır.

Yoksul'un içtenlikle bağlı olduğu sevgilisi Leyla (Şehnaz Dilan), onu yalnızca maddi çıkarları için kullanmaktadır. Leyla, sürekli olarak Yoksul'dan çeşitli isteklerde bulunur ve ne isterse ondan elde eder. Yoksul'un saf sevgisi ise bu durumu sorgulamasına engel olur.

Leyla, bir gün "Evden atılıyoruz" bahanesiyle Yoksul'dan yüksek miktarda para alır ve ardından ortadan kaybolur. Eski çalıştığı yere bir daha dönmez; buna rağmen Yoksul, onu sadakatle beklemeye devam eder. Sonunda acı gerçek gün yüzüne çıkar: Leyla, Yoksul'dan aldığı parayla başka bir adama kaçmıştır.

YOKSUL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Kemal Sunal – Yoksul

• Şehnaz Dilan – Leyla

• Yaman Okay – Sülüman Bey

• Kerem Yılmazer – Kerim Bey

• İsmet Kazancıoğlu – Rahmi Bey

• Avni Yalçın – Konfeksiyoncu Cemil Bey

• Cihat Tamer – Mahmut Bey

• Fatoş Sezer – Mahmut Bey'in sekreteri

• Güzin Çorağan – Mahmut Bey'in eşi

• Kutay Köktürk – Levent Bey

• Nurettin Şen – Hamalbaşı Mehmet Efendi

• Cengiz Sezici – Şevket Bey

YOKSUL FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1986 yapımı olan Yoksul filmi, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü semtindeki Büyük Abud Efendi İş Hanı'nda çekilmiştir. Mekânın tarihi atmosferi, filmin dokusuna gerçekçilik ve nostaljik bir hava katmıştır.