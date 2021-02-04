YÖKDİL başvuru 2021 ne zaman, ücreti ne kadar? YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yıl içinde 2021-YÖKDİL/1 ve 2021-YÖKDİL/2 olarak iki kez uygulanacak. ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde her iki oturumun başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sonuç tarihleri de açıklandı. Peki, YÖKDİL başvuru 2021 ne zaman, ücreti ne kadar? YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak?