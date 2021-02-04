YÖKDİL başvuru 2021 ne zaman, ücreti ne kadar? YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak?
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YÖKDİL başvuru 2021 ne zaman, ücreti ne kadar? YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak?

04.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:07
YÖKDİL başvuru 2021 ne zaman, ücreti ne kadar? YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yıl içinde 2021-YÖKDİL/1 ve 2021-YÖKDİL/2 olarak iki kez uygulanacak. ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde her iki oturumun başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sonuç tarihleri de açıklandı. Peki, YÖKDİL başvuru 2021 ne zaman, ücreti ne kadar? YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yıl içinde 2021-YÖKDİL/1 ve 2021-YÖKDİL/2 olarak iki kez uygulanacak. ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde her iki oturumun başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sonuç tarihleri de açıklandı. Peki, YÖKDİL başvuru 2021 ne zaman, ücreti ne kadar? YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar haberimizde....

YÖKDİL BAŞVURU 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YÖKDİL/1 başvuru işlemleri 5 Şubat 2021 tarihinde başlayacak, 15 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL 2021 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YÖKDİL başvuru ücreti, başvuru kılavuz yayımlandığında belli olacak. YÖKDİL kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğine başvuru ücretini de ekleyeceğiz.

2020 Yılında YÖKDİL başvuru ücreti 130 TL idi.

YÖKDİL/1 SINAVI 2021 NE ZAMAN?

YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 başvuru işlemleri 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

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