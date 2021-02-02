YÖK, yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi
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YÖK, yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi

02.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:19
YÖK, yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi

Yükseköğretim Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderilerek, üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istendi.

YÖK tarafından iletilen yazıda, Yeni Koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

BAHAR DÖNEMİ İÇİN GÖRÜŞ İSTENDİ

Yazıda son olarak "Sağlık Bakanlığı'nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzün acil olarak bildirilmesi" istendi.

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