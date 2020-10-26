Yok yok şarkı sözleri nedir? Feride Hilal Akın Yok Yok şarkı sözleri nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan yok yok şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Feride Hilal Akın'a ait yok yok şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Feride Hilal Akın bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki yok yok şarkı sözleri nelerdir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan yok yok şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Feride Hilal Akın'a ait yok yok şarkı sözleri nasıldır? Peki yok yok şarkı sözleri nelerdir?

YOK YOK ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

Bir gönüle sığmaz, hani bir ömür bu aşk

Uğurlar gönlümü, sen bul beni

Yalanlarım, hatalarım başıma dert oldu

Karanlık gecenin içinde kayboldum

Günahlarım, zaaflarım her yanda, sen yoksun

Bi' yanım mutlu da bi' yanım hep yoksun

Yok bu hâlime bi' çare, bir mehtaba avare

Şarkımı söyler dururum, belki duyarsın diye

Ay, ay, ay

Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık

Yine aynı, sensiz uyandım

Senin kokun hapis olurdu tenime, bi' önemi kalmadı

Ama yok, yok, yok, yok, yok

Bi' önemi yok, yok, yok, yok, yok

Ama yok, yok, yok, yok, yok

Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık

Yine aynı, sensiz uyandım

Senin kokun hapis olurdu tenime, bi' önemi kalmadı

Ama yok, yok, yok, yok, yok

Bi' önemi yok, yok, yok, yok, yok

Ama yok, yok, yok, yok, yok

Bir gönüle sığmaz, hani bir ömür bu aşk

Uğurlar gönlümü, sen bul beni

Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık

Yine aynı, sensiz uyandım

Senin kokun hapis olurdu tenime, bi' önemi kalmadı

Ama yok, yok, yok, yok, yok

Bi' önemi yok, yok, yok, yok, yok

Ama yok, yok, yok, yok, yok

Bi' önemi yok, yok, yok

Bu aşk değil de ne be?

Bu aşk, bu aşk değil de ne?

Bu aşk değil de ne be?

Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık

Yine aynı, sensiz uyandım

Bi' önemi yok, yok, yok