YÖK üyeliğine tekrar atanan Rahmi Er kimdir?

YÖK üyesi olan Rahmi Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla tekrar YÖK üyeliğine getirildi. Karar Resmi gazete de yayımlandı. Atamaların ardından YÖK üyesi Rahmi Er araştırılıyor. Rahmi Er hayatı, biyografisi ve daha fazlası haberimizde…

RAHMİ ER KİMDİR?

YÖK üyesi Er, 1959 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. 1977 -1981 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim aldı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında doktorasını yaptı, 1991'de Doçent, 1997'de de Profesör unvanlarını almaya hak kazandı.

KAHİRE ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPTI

Rahmi Er, 1982 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev aldı ve 1986 – 1988 yılları arasında Kral Suud Üniversitesi'nde Doktora Araştırması yaptı. 1999 – 2000 yıllarında Kahire Üniversitesi'nde Misafir Öğretim Üyesi, 2000 – 2003 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı, 2002 – 2007'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2010 – 2013'de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı, 2015 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkan Danışmanı, 1988 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, 2015 yılından bu yana da YÖK Üyeliği yapan Rahmi Er, 2016 yılından itibaren YÖK Yürütme Kurulu Üyeliği ve 2018 yılından itibaren YÖK Başkanvekilliği görevlerini yürütüyor.

1994 yılında Bedîu'z-Zamân el-Hemezânî ve Makâmeleri adlı kitabını yazan Rahmi er, 1996 yılında Hırsız ve Köpekler adlı çeviri kitabı kaleme aldı. 1997 yılında Modern Mısır Romanı, 2012'de Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi kitaplarını yazdı. Basılı on kitabı, dördü roman çevirisi olmak üzere çok sayıda Arapçadan Türkçeye çeviri; alanıyla ilgili çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunuyor.