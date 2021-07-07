YÖK'ün Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıttığı fuar 27 Temmuz'da başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YÖK'ün Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıttığı fuar 27 Temmuz'da başlayacak

YÖK'ün Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıttığı fuar 27 Temmuz'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk üniversitelerini yurt dışında dijital ortamlarda tanıtacak "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021"in 27-29 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk üniversitelerini yurt dışında dijital ortamlarda tanıtacak "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021"in 27-29 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde üniversiteleri yurt dışında dijital ortamda tanıtmak amacıyla "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı"nın ilkinin geçen yıl düzenlendiğini hatırlattı.

İlki büyük ilgi gören sanal fuarın ikincisi olan "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021"in 27-29 Temmuz tarihlerinde dijital ortamda kapılarını ziyaretçilerine çevrim içi olarak açacağını belirten Saraç, Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi olarak üniversite yetkililerinden "giriş koşulları, kontenjanlar, programlar, burslar, konaklama" gibi birçok konuda bilgi alabileceğini aktardı.

Yekta Saraç, "182 ülkeden 200 bini aşkın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü ülkemizde yükseköğretim sistemimize daha fazla uluslararası öğrencinin katılımının sağlanmasında sanal fuarlarımız önemli bir rol üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sezen Aksu Melisa Döngel Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YÖK'ün Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıttığı fuar 27 Temmuz'da başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 18:06:52. #1.15#

title