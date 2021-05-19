YÖK'ten yüz yüze eğitim için 'eylüle kadar aşılanma' talebi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Sağlık Bakanlığı'na yazı göndererek üniversitelerimizde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Sağlık Bakanlığı'na yazı göndererek üniversitelerimizde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Türkiye'de yürütülen koronavirüs ile mücadelede, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleriyle başarılar elde edildiğini kaydetti. Özellikle aşılama ile salgına yönelik Türkiye'de çok önemli mesafe katedildiğini belirten Saraç, "Topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılamanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağına inanmaktayız. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına yazı göndererek üniversitelerimizde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik. Sevgili öğrencilerimiz, ülkemizi de etkisi altına alan küresel salgın sürecinde ayrı kalmak zorunda kaldığınız okulunuzu, hocalarınızı ve arkadaşlarınızı çok özlediğinizin farkındayız. Yeni YÖK olarak, sizlerin sağlığını her zaman olduğu gibi ön planda tutarak, yüz yüze eğitime geçiş için gerekli girişimlerde bulunacağız" dedi.

Öte yandan YÖK'ün Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, şunlar kaydedildi:

"Akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir. Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personeli ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı