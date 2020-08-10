YÖK: "Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır."
YÖK: "Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.
10.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:56
YÖK: "Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır."
YÖK: "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır."
Kaynak: İHA