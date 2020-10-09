Yok böyle bir park ediş

Yok böyle bir park ediş Yağmurda kayan kamyon zorunlu park edişi kamerada Bursa'da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti.

Yok böyle bir park ediş

Yağmurda kayan kamyon zorunlu park edişi kamerada

BURSA - Bursa'da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti. Yan yan kayarak yol kenarında bulunan bir iş yerinin bahçesine giren kamyon şans eseri hiç bir yere ve kişiye çarpmadı. Kamyonun zorunlu park edişi sosyal medyada ilgi odağı olurken altına yapılan hayatına böyle aniden girmek isterdim şeklindeki yorum dikkat çekti.

Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yağmurda ıslanan yolda süratli şekilde seyreden bir kamyon aniden kaymaya başlıyor. El fireni çekercesine yanlayan kamyon u dönüşü yapıp karşı şeritteki bir iş yerinin bahçesine kayarak giriyor. Şaka gibi dedirten görüntülerde şans eseri kamyon hiç bir yere çarpmadan duruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN