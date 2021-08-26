YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak

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Yeni atanan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitim açıklamasında bulundu. Özvar, "2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı.

"ÖRGÜN EĞİTİM YÜZ YÜZE OLACAK"

Özvar yaptığı açıklamada, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" dedi.

YÖK'ün resmi web sitesinde yer alan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran KOVİD-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ''Küresel Salgında Yeni Normalleşme'' çalışmaları yapılmıştır.

"HIZLI KARAR MEKANİZMALARI TESİS EDİLMİŞTİR"

Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirüs Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

"PROGRAM ÖZELİNDE ÇEVRİM İÇİ ÖĞRETİM YAPILABİLCEK"

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, KOVİD-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak
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