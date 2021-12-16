YÖK Başkanı Özvar'dan Valimiz Hulusi Şahin'e Ziyaret

Çeşitli toplantılara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzereBatman'a gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Valimiz Hulusi Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik ziyaretinde YÖK Başkanı Özvar'a; YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir eşlik etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçenYÖK Başkanı ÖzvarValimiz Hulusi Şahin ile bir süre sohbet etti.

YÖK Başkanı Özvar ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Valimiz, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek kendilerine teşekkür etti.

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