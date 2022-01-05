YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi - Haberler
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YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi

YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezip, Eskimo usulü balık avını izledi.

KARS (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezip, Eskimo usulü balık avını izledi.

Kars ile Ardahan arasında yer alan ve soğuk hava sebebiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü, kar yağmasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Ardahan'daki programlarının ardından Çıldır Gölü'ne geldi. Burada atlı kızakla kısa bir gezinti yapan Özvar, daha sonra Eskimo usulü balık avını izledi.

Özvar, daha sonra Kars'a gitti.

YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi

YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi

YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi

YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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