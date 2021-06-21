Yoğun yağış Eskişehir'de tramvay seferlerini durdurdu
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Yoğun yağış Eskişehir'de tramvay seferlerini durdurdu

Yoğun yağış Eskişehir'de tramvay seferlerini durdurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de sağanak yağış sebebiyle bazı hatlarda yaşanan arızalar tramvay seferlerinin durmasına sebep olurken vatandaşlar mağdur oldu.

Eskişehir'de sağanak yağış sebebiyle bazı hatlarda yaşanan arızalar tramvay seferlerinin durmasına sebep olurken vatandaşlar mağdur oldu.

Şehir içi tramvay hatları, yoğun yağış sebebiyle çalışamaz hale geldi. Yağmur altında ıslanan vatandaşlar evlerine gitmek amacıyla tramvay duraklarına koştu, ancak tramvay seferleri gerçekleşen arızadan dolayı çalışmadı. Mağdur olan vatandaşlar duraktan çıkarak gidecekleri yere yürüyerek gitmek durumunda kaldı. Durakların ve tramvayların içerisinde uzun zamandır seferlerin başlamasını bekleyen vatandaşlar, arızanın uzun süredir devam ettiğini ve seferlerin ne zaman başlayacağını bilmediklerini belirterek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre Emek mahallesinde yağmur sularının tramvay hattına sürüklediği büyük taş parçaları yolu kapattı. Kapanan tramvay yolu, seferlerin aksamasına ve sonrasında da durmasına neden oldu. Arızanın en az 1 saat daha devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Yoğun yağış Eskişehir'de tramvay seferlerini durdurdu
Yoğun yağış Eskişehir'de tramvay seferlerini durdurdu
Yoğun yağış Eskişehir'de tramvay seferlerini durdurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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