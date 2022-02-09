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Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü.

ÇİÇEKDAĞI, KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü.

Çiçekdağı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaşayan Yaşar Kılıç'ın mandırasının çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Tarım aletleri ve ekipmanlarının yanı sıra, hayvanlarının yemlerinin de enkaz altında kaldığını belirten Yaşar Kılıç, yardım istedi. Köy sakinleri enkazı kaldırmak için çalışma başlattı. - KIRŞEHİR

Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü

Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yaşar Kılıç, Çiçekdağı, Kırşehir, kar, Yerel, Haber

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