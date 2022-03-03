Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı Afyonkarahisar'da biriken kar nedeniyle ağaç dalları kırıldı Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle biriken kara dayanamayan ağaç dalları dayanamayarak kırıldı.
Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı
Afyonkarahisar'da biriken kar nedeniyle ağaç dalları kırıldı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle biriken kara dayanamayan ağaç dalları dayanamayarak kırıldı. Kırılan ağaç dalları anayolu kapattı.
Afyonkarahisar kent merkezi Zafer Mahallesinde yoğun kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ağaç dalları dayanamayarak kırıldı. Kırılan dallar anayolu tamamen trafiğe kapatırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler gelerek motorlu testere yardımıyla dalları yoldan temizleyip ulaşıma açtı.