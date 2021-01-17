Yoğun kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı
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Yoğun kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı

17.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:41

Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde ulaşım çift yönlü durdu.

Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde ulaşım çift yönlü durdu.

Bölgede etkili olan yağış dolayısıyla otoyolun Düzce ve Sakarya kesimlerinde kayan ve arıza yapan araçlar yolun çift yönlü kapanmasına neden oldu.

Karayolları ekipleri trafiği Düzce Gölyaka gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirirken, makaslayan araçların kaldırılması, tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

Yolun Hendek kesimi Yeşilyayla mevkisi Ankara istikametinde de araçların arıza yapması ve kayması sonucu kilometrelerce kuyruk oluştu.

Karayolları ekipleri, yoğun yağışın devam ettiği bölgede yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı
Yoğun kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı
Yoğun kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı
Yoğun kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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