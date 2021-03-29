Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parası hırsızlığı kamerada
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Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parası hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parası hırsızlığı kamerada

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, fırına alışveriş yapmaya gelen 2 kişinin, tezgahın üzerindeki yardım kutusunu çalma Anı kameralara yansıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, fırına alışveriş yapmaya gelen 2 kişinin, tezgahın üzerindeki yardım kutusunu çalma Anı kameralara yansıdı.

Olay Çayiçi Caddesi'nde meydana geldi. Fırına pasta ve kola alma bahanesiyle gelen 2 kişi, sorumlu kişinin yoğunlukta başkaları ile ilgilenmesini fırsat bilerek, tezgahın üzerindeki yardım kutusunu çaldı. Yardım kutusunun yerinde olmadığını gören yetkililer hemen güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde gözlerine inanamadı. Polis ekipleri, görüntüleri inceleyip, yardım kutusunu çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fırın yetkilileri, "Onları önce Allah'a, sonra devletimize havale ediyoruz" diye konuştular. Edremitli 11 aylık Defne'nin yurt dışında olan gen tedavisi için yardım kampanyası başlatılmıştı. Çalınan yardım kutusunda yaklaşık 750 lira olduğu öğrenildi. Kampanya dolayısıyla iş yerlerinde yardım kutuları oluşturulmuştu. Defne'nin tedavisi için 2.4 milyon dolar toplanması gerekiyor. Henüz paranın yüzde onu henüz toplandı. - BALIKESİR

Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parası hırsızlığı kamerada
Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parası hırsızlığı kamerada
Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parası hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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