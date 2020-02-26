: Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor

26.02.2020 22:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:14

18 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi ve sinema oyuncusu Muhterem Nur'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

UYANDIRMA ERTELENDİ

Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un önceki gün uyandırılması planlanıyordu. Doktorlar, hayati tehlikesi devam eden sanatçıya yaptıkları tetkik ve testlerin ardından uyandırma işlemini ertelemeye karar verdi.

DOKTORLAR ZİYARET TALEBİNİ REDDETTİ

Yeşilçam'ın usta isimleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın, Muhterem Nur'u hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak enfeksiyon riski nedeniyle sanatçılara ziyaret izni çıkmadı.

Haber Videosu