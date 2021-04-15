Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı
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Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören oyuncu Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüs yakalandı. Oğlunun durumu hakkında bilgi veren Işıl Sergen, hastalığı hafif atladığını söyledi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi günü evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalanan oyuncunun tedavisine yoğun bakıma devam edilirken oğlundan da kötü haber geldi.

"UMARIM OĞLUM BABASINA KAVUŞUR"

2018 yılında Burak Sergen ile boşanan Işıl Sergen, oğlunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. 11 yaşındaki Cansın Sergen'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan anne Sergen, "Bu sabah gün aymak zorunda çocuğum için. Bitkinim çok... Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Cansın'la ayrı evde yaşıyoruz. Cansın Kovid-19'u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı

SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

Burak Sergen ile 19 yıl evli kaldıktan sonra 2018 yılında boşanan Işıl Sergen, soyadını kullanmaya devam etti. Bu konuda eski eşine dava açan Sergen'in avukatı "Işıl Sergen'in halen 'Sergen' soyadını kullanması, tarafların evli olduklarına dair yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir" demişti ancak Işıl Sergen soyadını kullanmaya devam ediyor.

Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı
Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu
Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı
Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı
Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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