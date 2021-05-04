Yoğun bakımda dahi evlilik yıl dönümünü unutmayan Kovid-19 hastası hem sağlığına hem eşine kavuştu

Erzincan'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçiren Mehmet Ali Alçınkaya, fedakar sağlık çalışanlarının gayreti ve moral desteğiyle 40. evlilik yıl dönümünde hem sağlığına hem de servis odasında kendisini çiçeklerle bekleyen eşine kavuştu.

Erzincan'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçiren Mehmet Ali Alçınkaya, fedakar sağlık çalışanlarının gayreti ve moral desteğiyle 40. evlilik yıl dönümünde hem sağlığına hem de servis odasında kendisini çiçeklerle bekleyen eşine kavuştu.

Refahiye ilçesinde 4 Nisan'da Kovid-19 testi pozitif çıkan 63 yaşındaki Alçınkaya, izolasyonda bulunduğu evinde durumunun ağırlaşması üzerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları servisine kaldırıldı.

Serviste her geçen gün durumu daha da ağırlaşan Mehmet Ali Alçınkaya, refakatçi olan 40 yıllık eşi Sevinç Alçınkaya'nın yanından alınarak hastanenin yoğun bakım servisine yatırıldı.

Doktorlar tarafında uyutulan ve solunum cihazına bağlanan Alçınkaya, sağlık çalışanlarının gayretiyle 10 günlük yaşam mücadelesi sonrası hayata yeniden tutunmayı başardı.

Kovid-19'u atlatan Mehmet Ali ile serviste çiçeklerle kendisini bekleyen eşi Sevinç Alçınkaya, evlilik yıl dönümlerinde yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Alkışlarla hastaneden taburcu edilen Mehmet Ali Alçınkaya, AA muhabirine, büyük bir risk altında mesleklerini icra eden sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu söyledi.

Alçınkaya, şöyle konuştu:

"Onların sayesinde yeniden doğdum. Yoğun bakım servisinde bilincim kapalı 10 gün yattım. Mustafa hocam, uyandığımda yanımdaydı. Ona '19 Nisan'da mutlaka evde olmam lazım.' dedim. Kendisi de bana dönerek nedenini sordu. Bunun üzerine 40 yıl önce eşime yüzük takarak hayatımı birleştirdiğimi söyledim. Hocamız cüzdanımda bulunan yüzüğü çıkararak parmağıma taktı ve 'Sizi birbirinize kavuşturacağım.' dedi. Tabii 40 yıl önce ben hanımı istedim, 40 yıl sonra ise hanım beni istedi. Hocalarımızın desteğiyle hayata ve eşime döndüm."

Sevinç Alçınkaya ise eşinin yoğun bakım servisinden çıkışını umutla beklediğini anlattı.

Eşinin yoğun bakımda dahi evlilik yıl dönümünü unutmadığını dile getiren Alçınkaya, "Eşim bilinci kapalı yoğun bakımda yatıyormuş ve uyandıktan sonra 19'u diye sayıklamış. Doktorumuz da '19'unda ne var?' diye sorunca eşim, evlilik yıl dönümü olduğunu söylemiş. Yoğun bakımdaki hocalarımızın üstün başarısı sayesinde eşime kavuştum. Evlilik yıl dönümü için aldığımız bu çiçeği başta doktorumuz ve sağlık çalışanlarına hediye etmek istiyorum. Hepsine yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Hem sağlığına hem de eşine kavuşturmayı başardık"

Göğüs hastalıkları uzmanı Mustafa Tosun da hastanın yoğun bakımdaki zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Amca uyandığında kendisini solunum cihazından ayırdık. O sırada bana evlilik yıl dönümünde eşinin yanında olmak istediğini söyledi. Hastanın tüm değerleri düzelince gerçekten 2 gün sonra servise çıkarak hem sağlığına hem de eşine kavuşturmayı başardık. Çiftimize nice sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyorum." diye konuştu.

Başhekim Orhan Çimen ise salgında hüzünlü anların yanı sıra dönem dönem sevinçli olaylara tanıklık ettiklerini anlatarak, "Servis odasındaki çiçekler dikkatimizi çekti ve hikmetini sorduk. Çiçeklerin 40. evlilik yıl dönümleri olması sebebiyle yakınları tarafından gönderildiğini öğrendik. Bugün en büyük sevincimiz Sevinç teyzemizin hem eşine hem de çiçeklerine kavuşmuş olması." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir