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Yoğun bakıma kaldırıldığı söylenen Hakan Ural'dan ilk fotoğraf

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Koronaya yakalandıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldığı yönünde söylentiler çıkan Hakan Ural'ın son halini kızı Melisa Ural sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Ural'ın güldüğü ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde hastalandı. Yaptığı açıklamada koronavirüsten bahsetmeyen Ural'ın hastalığının koronavirüs olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Hastanedeki kontrollerinin ardından evde tedavisine devam edilen Ural'ın ağırlaştığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti.

PARTNERİ YALANLADI

Söz konusu iddiaların ardından Hakan Ural'ın programdaki partneri Nur Tuğba, ünlü ismin yoğun bakıma kaldırıldığı iddialarını yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

KIZI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Tüm bu gelişmelerin gündemde olduğu sırada Hakan Ural'la ilgili son noktayı kızı Melisa Ural koydu. Ünlü ismin Sibel Can'la evliliğinden olan kızı Melisa, Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak nazar boncuğu ekledi.

Hakan Ural'ın fotoğrafta güldüğü ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Yoğun bakıma kaldırıldığı söylenen Hakan Ural'dan ilk fotoğraf

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Hakan Ural'dan haber var

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Hakan Ural'dan haber var

Haberler.com - Magazin Haberleri

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