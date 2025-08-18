YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Üniversite tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Üniversite hayaline bir adım daha yaklaşan öğrenciler, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2025 sorusuna yanıt arıyor. 2025 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, tercih yapan adaylar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Adaylar, "YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?" sorusuna yanıt bulmak için ÖSYM'nin resmi açıklamasını beklerken, önceki yılların takvimine göre sonuçların ne zaman açıklanacağına dair tahminler yapılıyor. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇALRI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, henüz resmi bir açıklama yapmasa da önceki yılların açıklama takvimine bakıldığında YKS yerleştirme sonuçlarının 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Bu tarih, adayların üniversite kayıt işlemleri için hazırlanmasına olanak tanıyacak şekilde planlanıyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS yerleştirme sonuçları en geç 1 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanmış olacak. Bu süreçte adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranını düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar yerleştikleri üniversitelere kayıt işlemlerini yapabilecek. Kayıt süreci genellikle yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlıyor. Bu nedenle YKS yerleştirme sonuçları zaman açıklanacak 2025 sorusu, aynı zamanda kayıt süreciyle de doğrudan bağlantılıdır.