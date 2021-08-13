YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: YKS üniversite tercihleri devam ediyor. ÖSYM sistemi üzerinden devam eden tercihlerin ne zaman açıklanacağı gündem konusu oldu. Üniversite eğitimi almak isteyen adayların YKS tercihleri ne zaman bitiyor? sorularının yanı sıra YKS tercihlerinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Son Dakika: YKS ilk tercihlerin ne zaman biteceği adaylar arasında en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Üniversite tercih işlemlerinin devam ettiği şu dönemin ne zaman biteceğini merak eden adaylar YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruları da araştırmaya başlamış durumda. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor? ÖSYM 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. haberler.com