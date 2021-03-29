YKS'ye kaç gün kaldı? 2021 YKS sınavına kaç gün kaldı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

YKS'ye kaç gün kaldı? 2021 YKS sınavına kaç gün kaldı?

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
YKS'ye kaç gün kaldı? 2021 YKS sınavına kaç gün kaldı?

YKS'ye günler kala öğrenciler "YKS'ye kaç gün kaldı? 2021 YKS sınavına kaç gün kaldı?" sorularına yanıt arıyor. 2021 TYT, AYT ve YDT için resmi sınav tarihi açıklandı. İşte YKS tarihlerine ilişkin detaylar...

2021 TYT, AYT ve YDT için resmi sınav tarihi açıklandı. YKS'nin birinci oturumu olan TYT 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. YKS'nin ikinci oturumu AYT 27 Haziran 2021'de gerçekleşecek. Üçüncü oturum olan YDT de AYT ile aynı gün 27 Haziran 2021'de 15.45'te gerçekleşecek.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi. 2021 YKS'ye 88 GÜN 18 SAAT 8 DAKİKA 23 SANİYE kaldı.

2021 YKS 1. Oturum TYT Ne Zaman?

Sınav Tarihi: 26 Haziran 2021

Sınav Günü: Cumartesi

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 135 dk

2021 YKS 2. Oturum AYT Ne Zaman?

Sınav Tarihi: 27 Haziran 2021

Sınav Günü: Pazar

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 180 dk

2021 YKS 3. Oturum YDT Ne Zaman?

Sınav Tarihi: 27 Haziran 2021

Sınav Günü: Pazar

Saat: 15:45

Sınav Süresi: 120 dk

- Ramazan Eles
Ramazan Eles
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ali İhsan Su Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YKS'ye kaç gün kaldı? 2021 YKS sınavına kaç gün kaldı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:18:41. #1.14#
title