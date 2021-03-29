YKS'ye kaç gün kaldı? 2021 YKS sınavına kaç gün kaldı?

YKS'ye günler kala öğrenciler "YKS'ye kaç gün kaldı? 2021 YKS sınavına kaç gün kaldı?" sorularına yanıt arıyor. 2021 TYT, AYT ve YDT için resmi sınav tarihi açıklandı. İşte YKS tarihlerine ilişkin detaylar...

2021 TYT, AYT ve YDT için resmi sınav tarihi açıklandı. YKS'nin birinci oturumu olan TYT 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. YKS'nin ikinci oturumu AYT 27 Haziran 2021'de gerçekleşecek. Üçüncü oturum olan YDT de AYT ile aynı gün 27 Haziran 2021'de 15.45'te gerçekleşecek.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi. 2021 YKS'ye 88 GÜN 18 SAAT 8 DAKİKA 23 SANİYE kaldı.

2021 YKS 1. Oturum TYT Ne Zaman?

Sınav Tarihi: 26 Haziran 2021

Sınav Günü: Cumartesi

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 135 dk

2021 YKS 2. Oturum AYT Ne Zaman?

Sınav Tarihi: 27 Haziran 2021

Sınav Günü: Pazar

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 180 dk

2021 YKS 3. Oturum YDT Ne Zaman?

Sınav Tarihi: 27 Haziran 2021

Sınav Günü: Pazar

Saat: 15:45

Sınav Süresi: 120 dk