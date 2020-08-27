YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
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YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber

YKS'ye giren sosyal medya fenomeni Reynmen, dün yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla kendi sonucu paylaştı. Herhengi bir yeri kazanamayan fenomen sonucu da üzgün emojisiyle paylaştı.

27.08.2020 08:38 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:16

YKS'ye giren Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, YKS yerleştirme sonucunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

"MEĞER TÜRKÇE BİLMİYORMUŞUM"

Sosyal medyada 7,4 milyon takipçisi bulunan Reynmen, sınav sonucunu üzgün emojisiyle takipçileriyle paylaştı. Fenomen, geçtiğimiz aylarda girdiği sınavdan çıktıktan sonra "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getirmişti. Sınavdan sonra video paylaşan Reynmen şu ifadeleri kullanmıştı: "Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu'na sesleniyorum; 'karıncaincitmez' kelimesi birleşik olamaz" diyerek isyan etmişti.

YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber

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Haber Yorumları (6)
TTMAN: ADAM HEM YAKIŞIKLI HEM BAŞARILI KISKANMAYIN DAMACANA TİPLİLER
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BİLLHATES: şimdi bu çocuktan daha zeki daha çalışkan üniversiteyi kazanan çocuklarımızın yarısı mezun olunca işsiz olacak ve diğer yarısı da bu herifin 1ayda kazandığını 10 yılda zar zor kazanacak ya adaletini seveyim dünyan
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REDKİD: tiptip
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