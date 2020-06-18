YKS ve LGS sınavının olduğu gün sokağa çıkma yasağı var mı? YKS ve LGS sınav günü sokağa çıkmak yasak mı? YSK ve LGS ne zaman?
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YKS ve LGS sınavının olduğu gün sokağa çıkma yasağı var mı? YKS ve LGS sınav günü sokağa çıkmak yasak mı? YSK ve LGS ne zaman?

Korona nedeniyle ertelenen ve uzun zamandır gündemde tartışma konusu olan YKS ve LGS sınavları ile ilgili sınavların yapılacağı gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, YKS ve LGS sınavının olduğu gün sokağa çıkma yasağı var mı? YKS ve LGS sınav günü sokağa çıkmak yasak mı? YSK ve LGS ne zaman?

YKS ve LGS sınavının olduğu gün sokağa çıkma yasağı var mı? YKS ve LGS sınav günü sokağa çıkmak yasak mı? YSK ve LGS ne zaman?
18.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:13

Tüm öğrencilerin hayatlarını ve kaderlerini belirleyen sınavlardan olan YKS ve LGS sınavları korona virüs nedeniyle tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sınavların ertelenmesi konusu gündemde çok tartışılmıştı şimdi ise gündemde YKS ve LGS sınavlarının olduğu gün sokağa çıkma kısıtılamasının olup olmayacağı tartışılıyor. Detaylar haberimizde.

LGS VE YKS SINAVALRINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bilim Kurulu, LGS ve YKS sınavlarının gerçekleşeceği günlerde, sınav saatleri süresince, sokağa çıkma yasağının uygulanmasını tavsiye etti. Sağlık Bakanı Koca, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşırken son kararı Erdoğan'ın vereceği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı sonrası buradan kısıtlamanın olup olmayacağı ile ilgili bilgi paylaşacağız.

LGS VE YKS SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15

2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

LGS Sınavı ise 20 Haziran'da gerçekleşecek.

YKS ve LGS sınavının olduğu gün sokağa çıkma yasağı var mı? YKS ve LGS sınav günü sokağa çıkmak yasak mı? YSK ve LGS ne zaman?
LGS VE YKS
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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