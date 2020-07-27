YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları YKS sonuçları açıklandı! ''YKS sonuçları açıklandı mı?'' sorusu yanıt buldu ve ÖSYM, 07.30'da TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler YKS tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, 2020 üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?

YKS sonuç sorgulama ekranı haberimizde. 27-28 Haziran tarihlerinde 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda düzenlenen YKS sınavının taban puanları aratılıyor. YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI... YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM merakla beklenen YKS sonuçlarını duyurdu. 27 Temmuz Pazartesi saat 07.30'da erişime sunulan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek. YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında ÖSYM'den yapılacak. Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu aracılığı ile ÖSYM'nin//www.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerini yapabilecekler. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecekler. 2020 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? ÖSYM 21 Temmuz'da ön bilgilendirme amacıyla YKS tercih kılavuzu yayımlamıştı. Ağustos ayında gerçekleştirilecek tercih işlemleri için detaylı tercih kılavuzu ise önümüzdeki günlerde yayımlanacak. YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...